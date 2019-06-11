ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية لـ6.6%

أظهر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة في السوق السعودية لشهر مايو الماضي ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 6.64%، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.



كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 78% عن الشهر الأسبق.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في شهر مايو الماضي 110 مليارات ريال مدعومة ببدء تنفيذ المرحلة الأولى لانضمام السوق السعودي لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة.

كما ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق خلال مايو إلى 3.5% من إجمالي السوق، مقارنة مع 2.5% في شهر أبريل الماضي.