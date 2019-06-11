ترمب يستهدف اليورو ويعاود الهجوم على الفيدرالي

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سلسلة تغريدات اليوم الثلاثاء، أوروبا بخفض قيمة العملة الموحدة لمنطقة اليورو واستهدف السياسة النقدية بمعاودة الهجوم على البنك المركزي الأميركي.

وكتب ترمب على تويتر: "اليورو وعملات أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدولار، مما يجعل الولايات المتحدة في وضع غير موات بشكل كبير" دون أن يقدم أي دليل.

وانتقد ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أكثر من اللازم، وكذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وكتب ترمب: "سعر فائدة مجلس الاحتياطي مرتفع جداً، مما يعزز التشديد الكمي السخيف! ليس لديهم أدنى فكرة".

وكسر ترمب القاعدة التي أرساها الرؤساء الأميركيون السابقون لعشرات السنوات، بالنأي بأنفسهم عن السياسة النقدية للبلاد.

ويتعرض البنك المركزي، الذي يُنظر إلى استقلاله السياسي كشرط أساسي لاستقلاله الاقتصادي، لضغوط في ظل الحروب التجارية التي تخوضها إدارة ترمب ومؤشرات أخرى على ضعف اقتصادي محتمل.

وقد تقرر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة الأميركية الرئيسية، خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في ضوء ضعف بيانات الوظائف والتضخم.

وتطرق ترمب مجدداً إلى المسألة اليوم، وكتب على تويتر عقب هجمات سابقة شنها على المركزي الأميركي أمس الاثنين: "الولايات المتحدة لديها تضخم منخفض للغاية، شيء جميل!".