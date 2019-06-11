الأسهم السعودية تصعد قرب مستوى 9 آلاف نقطة

أنهى مؤشر سوق #الأسهم_السعودية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء مرتفعاً بمقدار 140.51 نقطة وبنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 8989.72 نقطة، وبتداولات فاقت قيمتها 5.23 مليار ريال.

وكسب مؤشر السوق المالية السعودية 14.86% منذ بداية العام الحالي، كما واصل المؤشر ارتفاعاته لثالث جلسة رابحة بعد عطلة عيد الفطر. وقاد مصرف الراجحي مكاسب قطاع البنوك بجلسة اليوم.

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وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة وثيق للخدمات المالية هشام أبوجامع، في مقابلة مع "العربية"، إن زيادة التداولات بنسبة 78% في شهر مايو الماضي، تعكس دخول الصناديق والمستثمرين الأجانب والمستثمرين المحللين الذين استفادوا من هذه التداولات.

وتوقع أبوجامع أن "المستثمرين الأفراد ربما استعجلوا بالبيع في مايو"، ناصحاً إياهم بالاستعداد "للاستحقاقات المتبقية من ترقية سوق السعودية على مؤشرات "فوتسي راسل" و"إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في المرحلة المقبلة.

وخلال جلسة اليوم، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات، صناعات كهربائية، زين السعودية، عناية، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، أسمن الجنوب، الخبير ريت، الحكير، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و2.21%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، الراجحي، زين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3419.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 139 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في شهر مايو الماضي، 110 مليارات ريال مدعومة ببدء تنفيذ المرحلة الأولى لانضمام السوق السعودي لمؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.

كما أظهر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة في السوق السعودية لشهر مايو الماضي، ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 6.64%، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.