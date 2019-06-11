شركات جديدة تدخل المرحلة الثانية من طروحات بورصة مصر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة ستكون لشركات جديدة غير مقيدة بالسوق وفي قطاعات جديدة.

وأضاف أن الصورة تحسنت بعض الشيء من أكتوبر الماضي وحتى الآن، مشيراً إلى أن هناك طلبا على شركتين جاهزتين للانضمام للسوق المالية قريباً جداً.

وأكد في مقابلة مع "العربية" أن موعد الطرح يعود إلى قرار بنوك الاستثمار وأوضاع السوق، إذ لا بد من مواءمة العرض والطلب.

وأشار إلى أنه سيتم إدراج شركتين قريباً وثالثة في الصيف، وهي الشركات الثلاث المتبقية للمرحلة الحالية، فيما سيتم طرح 4 شركات أخرى في المرحلة التي تليها، والتي تبدأ في الربع الأخير من العام.

من ناحية أخرى، كان وزير قطاع الأعمال المصري قال إنه من الصعب أن تنتعش البورصة في ظل معدلات التضخم البالغة 14% وأسعار الفائدة الحالية البالغة 18%.

وشدد على ضرورة تخفيض تكلفة التداول ووجود ميزات ضريبية لجذب الشركات من جديد للبورصة.

وكانت الحكومة كشفت العام الماضي عن عزمها طرح حصص في نحو 23 شركة حكومية بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه من طرح حصص أقلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمياوية (إنبي) وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.