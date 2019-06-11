"علي بابا" تختار مستشاريها لثاني صفقة طرح أسهم ضخمة

قالت مصادر مطلعة إن #علي_بابا تدرس جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار من خلال إدراج في هونغ كونغ، في ثاني صفقة ضخمة لها بعد الطرح الأولي في #نيويورك الذي حقق رقما قياسيا بلغ 25 مليار دولار في 2014.

وستعطي الصفقة، وهي أكبر ثاني بيع أسهم عالمياً في 7 سنوات، لعلي بابا تمويلا كافيا لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، وهي أولوية للصين.

وصرحت مصادر لوكالة بلومبرغ أن شركة "علي بابا" الصينية قد اختارت كلا من Credit Suisse وCICC لترتيب طرح أسهمها للاكتتاب في بورصة "هونغ كونغ".

وأضافت المصادر أن الشركة تدرس طرح أسهم بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وهو ما سيجعل ذلك الاكتتاب الأكبر حجما في بورصة "هونغ كونغ" منذ عام 2010.

كذلك ستتقدم "علي بابا" بطلب إلى البورصة للاحتفاظ بهيكل إدارتها دون تغيير، وهو الأمر الذي منع الشركة من الإدراج في بورصة "هونغ كونغ" في عام 2014، ودفعها للاكتتاب في بورصة نيويورك، في طرح بلغ حجمه 25 مليار دولار.