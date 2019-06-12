الأسهم السعودية تقفز للجلسة الخامسة متخطية 9 آلاف نقطة

أنهى مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية جلسة اليوم الأربعاء مرتفعًا 95.03 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وتأتي هذه الجلسة الخامسة على التوالي التي يسجل فيها مؤشر السوق المالية السعودية، صعوداً قوياً مدفوعاً بالسيولة المتدفقة من مستثمرين أجانب بعد ترقية السوق على مؤشرات "فوتسي راسل" و"إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

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وتخطى متداولو الأسهم العوامل النفسية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي كان آخرها اليوم استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، مطار أبها الدولي بمقذوف خلف عددا من الإصابات والأضرار.

وخلال جلسة اليوم، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 143 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، تهامه، ساكو، صناعة الورق، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوان، اسمنت العربية، متلايف إيه أي جي العربي، أليانز إس إف، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و2.16%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 128.72 نقطة، ليقفل عند مستوى 3548.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 197 ألف سهم تقاسمتها 309 صفقات.