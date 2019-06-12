مصر تمنح أول رخصة "شورت سيلنج" في البورصة

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد عمران القرار رقم 684 لسنة 2019، بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وذكرت الهيئة في بيان حديث، أن ذلك يأتي في إطار جهود تفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بـ"الشورت سيلنج" بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية، والعمل على زيادة السيولة.

وتوقعت الهيئة إنهاء البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية، بين شركة مصر للمقاصة والبورصة، وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريباً.

وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض برد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

وأصدر عمران في فبراير الماضي قراراً تنظيمياً رقم 268 لسنة 2019، بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.