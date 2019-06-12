نيكاي يتراجع مع تجدد مخاوف الحرب التجارية

تراجع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، ليوقف اتجاها صعوديا استمر على مدى ثلاثة أيام مع تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي نتيجة الموقف المتشدد الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أحدث تصريحات بشأن المفاوضات التجارية مع الصين.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.4% ليغلق عند 21129.72 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% ليصل إلى 1554.22 نقطة. وفاقت الأسهم الخاسرة تلك الرابحة وبلغت 1329 سهما مقابل صعود 717 سهما.

وبدأ تعافي السوق في الجلسات القليلة الفائتة من أقل مستوياته في عدة أشهر التي لامسها في وقت سابق من يونيو في التلاشي، ويرجع بذلك بصفة أساسية إلي مخاوف بشأن تأثير حرب تجارية أميركية صينية طويلة.

وقال ترمب إنه ليس مهتما باتفاق تجاري مع الصين حتى توافق بكين على أربع أو خمس نقاط رئيسية دون تحديد هذه القضايا.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 2.4% بعد أن رفعت عشر ولايات أميركية بقيادة نيويورك وكاليفورنيا دعوى لوقف شراء تي-موبايل لسبرنت الوحدة التابعة لمجموعة سوفت بنك مقابل 26 مليار دولار.

وانخفض سهم نيسان 0.6% في الوقت الذي يبدو فيه أن أزمة حوكمة خاصة بالشركة تتنامي. وحثت شركة آي.اس.اس للاستشارات مساهمي نيسان على التصويت بعدم إعادة تعيين الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا في ظل اتساع خلاف مع شريكتها في التحالف رينو بشأن إصلاح يخص الحوكمة.