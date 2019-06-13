آمال خفض الفائدة ومخاوف التجارة تصعد بالذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تزايد الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمنا بفضل توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة بعد بيانات ضعيفة للتضخم، وبفعل تصاعد توترات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1336.48 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1339.80 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج، رئيس التداول لدى وينج فونج للمعادن النفيسة: "نرى دعماً قوياً للذهب عند 1330 دولاراً، ويبدو أن المعدن سيرتفع في التداولات مع توقعات بخفض أسعار الفائدة".

وتابع: "كما أننا ما زلنا نشعر بالقلق بشأن الحرب التجارية (الأميركية الصينية)، وما زال الناس يتطلعون إلى الذهب كملاذ آمن".

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت على نحو طفيف في مايو، ما يشير إلى تضخم متوسط سيؤدي بجانب تباطؤ الاقتصاد إلى تزايد الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% اليوم، بعد أن صعد ما يزيد عن 0.3% أثناء الليل.

وفيما يتعلق بالتجارة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن لديه شعوراً بأن الولايات المتحدة والصين يمكنهما إبرام اتفاق للتجارة، لكنه هدد مجدداً بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 14.81 دولار للأوقية، وكسب البلاتين 0.6% إلى 813 دولاراً.

وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1403.35 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 1414.40 في الجلسة السابقة.