قلق في الأسواق والمستثمرون يتجهون صوب الملاذات الآمنة

عززت التوترات الجيوسياسية التي أفرزتها اليوم الانفجارات التي تعرضت لها ناقلتا نفط قرب السواحل العمانية، الطلب على السندات الحكومية والذهب والين الياباني كملاذات آمنة.

وفيما قفز النفط بأكثر من 3%، حيث تقع منطقة الحادث بالقرب من مضيق هرمز الذي يمر منه خمس إمدادات النفط العالمية، ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية.

وأوضحت مراسلة "العربية" في لندن، كارينا كامل، أن أحداثاً مشابهة ترفع حالة القلق لدى المستثمرين، في ظل تراجع الشهية للمخاطرة مع احتدام التوترات التجارية بين الصين وأميركا، مشيرة إلى أن صعود "برنت" القوي يدفع أسهم شركات الطاقة الأوروبية، كـ"بي بي" وشل وتوتال نحو الارتفاع، حيث شكلت الداعم الأكبر للمؤشرات الأوروبية خاصة "الفوتسي" و"الكاك 40" في ظل ضعف الأسواق.

وأشارت أيضاً إلى صعود الذهب كملاذ آمن، مع تراجع شهية المستثمرين لأخذ المخاطر، فيما ارتفع الين في التداولات الصباحية بعدما كان بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.