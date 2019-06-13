تراجعات تضرب أسواق الخليج مع التوترات الجيوسياسية

منيت غالبية أسواق الأسهم الخليجية بتراجعات متفاوتة في نهاية تعاملات اليوم الخميس متأثرة بالأحداث الجيوسياسية وتعرض ناقلتين قبالة سواحل خليج عمان لاعتداء.

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى الجلسة على تراجع بنسبة 1.58%، إلى مستوى 8941 نقطة، وذلك بعد سلسة من الارتفاعات مع تدفق سيولة أجنبية.

وتعرضت ناقلتان في خليج عمان صباح اليوم لاعتداء، وكشفت صور خاصة لقناة "العربية" أن النيران اشتعلت فور الاعتداء.

ونقلت رويترز عن مصادرها أن طوربيداً أصاب ناقلة مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وانخفض مؤشر سوق دبي بنحو 1.15%، إلى 2633 نقطة، وسوق أبوظبي بنسبة 0.54%، حيث هبط المؤشر إلى 4963 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1%، إلى 6390 نقاط.

أسعار النفط أيضا تأثرت بقوة بسبب حادث الناقلتين، حيث ارتفع خام برنت 3.25%، إلى 61.70 دولار.