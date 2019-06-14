أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل شركات النفط

أغلق المؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعا اليوم الجمعة، مع صعود أسهم شركات الطاقة بعد هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان دفعت أسعار النفط الخام للارتفاع بقوة.

وكان سهم سوني محط الاهتمام، إذ أغلق مرتفعا 3.1%، بعد أن دعا صندوق التحوط "ثيرد بوينت" التابع لدانيال لوب الشركة أمس الخميس لفصل أنشطتها لأشباه الموصلات وبيع حصص في سوني فايننشال ووحدات أخرى.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.4% ليغلق عند 21116.89 نقطة بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة. وفي الأسبوع، ربح المؤشر القياسي 1.1%.

وسجل قطاعا التعدين والنفط أداء يفوق السوق بصفة عامة. وزاد سهم إنبكس كورب 1.3% وارتفع سهم جابان بتروليوم اكسبلوريشن 1.5% بينما زاد سهم إدميتسو كوسان 2%.

وهذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأطلقت المكاسب في أسهم النفط عمليات شراء في أسهم أخرى مرتبطة بالسلع الأولية مثل شركات إنتاج المعادن. وارتفعت أسهم ميتسوبيشي ماتيريالز وميتسوي للتعدين والصهر 1.3% لكل شركة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% ليغلق عند 1546.71 نقطة.