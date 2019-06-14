بورصة مصر تستقر في المربع الأخضر.. هل توقف النزيف؟

تمكنت البورصة المصرية من الاستقرار في المربع الأخضر محققة مكاسب أسبوعية جيدة بدعم المشتريات العربية والمحلية، مقابل مبيعات أجنبية هزيلة.

وخلال جلسات الأسبوع الجاري، سيطر اللون الأخضر على شاشات البورصة بدعم عدد من المحفزات القوية وعودة السيولة التي خرجت من السوق خلال شهر رمضان الماضي، إضافة إلى توقف موجة جني الأرباح وعمليات التصحيح التي مرت بها غالبية الأسهم خلال الأسابيع الماضية.

وتجاهلت البورصة المصرية التوترات والأحداث التي دفعت أسوال المال العالمية والعربية إلى المربع الأحمر، خاصة مع استعداد المتعاملين لتعويض جزء من خسائرهم خلال الجلسات التي سبقت شهر رمضان المبارك واستمرت حتى عيد الفطر المبارك.

وقالت مدير التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن التوقعات تشير إلى انتهاء كافة الضغوط التي تعرضت لها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، متوقعة استمرار المؤشرات في تحقيق مستويات جيدة مع عودة السيولة إلى السوق.

وأوضحت في حديثها لـ"العربية.نت"، أن الخسائر السابقة كانت متوقعة في ظل الضبابية التي تواجهها أسواق المال العربية والعالمية بضغط الأحداث والتوترات الجيوسياسية، لكن المستويات المتدنية التي سجلتها أسعار الأسهم المدرجة في البورصة المصرية تحولت إلى عامل جذب للمستثمرين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.97% رابحاً نحو 14.7 مليار جنيه بعدما ارتفع إلى مستوى 759.79 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 745.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 2.85% عند مستوى 14180 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 13787 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مضيفاً نحو 393 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 1.34%، مضيفاً نحو 8 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 597 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 605 نقاط في إغلاق تعاملات الجاري.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنسبة 1.64%، مضيفاً نحو 25 نقطة بعدما ارتفع إلى مستوى 1546 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري مقابل نحو 1521 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وضمت القائمة نحو 50 شركة، بعدما تم إضافة شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات.