أسهم التكنولوجيا الأميركية تتعرض لضغط المبيعات

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، بينما تضررت أسهم التكنولوجيا من تحذير بشأن المبيعات من شركة برودكوم لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 17.16 نقطة، أو 0.07%، إلى 26089.61 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.66 نقطة، أو 0.16%، ليغلق عند 2886.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 40.47 نقطة، أو 0.52%، إلى 7796.66 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على مكاسب، مع صعود ناسداك 0.71% وستاندرد آند بورز 0.48% وداو جونز 0.41%.