سندات دولية محتملة باليورو قريباً من السعودية

قالت مصادر لوكالة رويترز إن الحكومة السعودية فوضت كلا من بنكي "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" لترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا.

كان وزير المالية "محمد الجدعان" قد صرح في أبريل، أن المملكة تدرس إصدار أولى سنداتها المقومة باليورو هذا العام، في إطار سعيها لتنويع قاعدتها التمويلية.

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وذكرت المصادر أن الاجتماعات ستبدأ غدا الاثنين في لندن، وتختتم بعد ثمانية أيام في ميونيخ.

وكانت المملكة قد أصدرت سندات قيمتها 7.5 مليار دولار في يناير. كما صرح رئيس وحدة الدين أن المملكة تدرس أيضا طرح صكوك تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام.