"بيتكوين" تقفز لأعلى مستوى بـ 13 شهراً فوق 9300 دولار

ارتفع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى أعلى مستوياته في 13 شهرا ليتجاوز 9300 دولار. وقد تم تداول تسعة عشر مليار دولار من البيتكوين في أسواق تداول العملات الرقمية خلال 24 ساعة.

أما منذ مطلع الشهر الجاري فقد ارتفعت البيتكوين 8%. وتستحوذ "بيتكوين" على حصة سوقية تبلغ نسبتها 57% من سوق العملات الرقمية.

ويرى بعض المحللين أن هذه الارتفاعات ستقود هذه العملة المشفرة إلى مستوى 10 آلاف دولار.

وشهدت عملة بيتكوين ارتفاعات في السابق أثناء انعقاد مؤتمر العملات الرقمية، فيما يعزو البعض الآخر ارتفاعات البيتكوين إلى #التوترات_التجارية بين الولايات المتحدة و #الصين على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه اعتبار البيتكوين ملاذا آمنا.

وقد سجلت البيتكوين ارتفاعات بنحو 120% منذ مطلع هذا العام الحالي.