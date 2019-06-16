"تداول" تمدد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).

وبحسب التعديلات، ستبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الخميس 17/10/1440 هـ الموافق 20/6/2019م.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل (FTSE Russell) يوم الاثنين 21/10/1440 هـ الموافق 24/6/2019 م وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس 17/10/1440 هـ الموافق 20/6/2019.

علماً أن المرحلة الثالثة ستمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل.