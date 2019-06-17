الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والأنظار على الفدرالي

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الاثنين، بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأميركية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1338.86 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار يوم الجمعة.

ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1343.90 دولار للأونصة.

وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو إلى 21.7% من 28.3% يوم الخميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة سي.إم.إي.

وقال محللون إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

وزادت مبيعات التجزئة الأميركية في مايو، وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، وهو ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني.

ويبدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي اليوم جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عامل داعم لسوق الذهب، ومن المرجح أن يقود عدم تسوية الخلاف التجاري وأي تصعيد في هذا الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب".

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 14.84 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 801.77 دولار.

وفقد البلاديوم 0.7% ليصل إلي 1455.20 دولار للأونصة.