قفزة للأسهم والنفط بعد محادثة ترمب مع رئيس الصين

سجلت أسهم بورصة نيويورك، مكاسب قوية، اليوم الثلاثاء، بعد أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاؤله بالمحادثات التجارية مع الصين.

وشملت موجة الصعود مختلف أسواق المال العالمية، كما كسبت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولارين إلى أعلى مستوى للجلسة عند 53.96 دولار للبرميل.

وقال ترمب إنه أجرى اليوم محادثة هاتفية جيدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وإنهما سيعقدان "لقاء مطولا" الأسبوع المقبل خلال قمة مجموعة العشرين.

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وكتب ترمب على تويتر: "أجريت محادثة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد لقاء مطولا الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيبدأ فريقانا محادثات تسبق اجتماعنا" بحسب فرانس برس.

وتحمل تغريدته نبرة أكثر تفاؤلا لمحادثاته مع شي بعد تساؤلات متزايدة بشأن ما إذا سيتمكن أكبر اقتصادين في العالم من حل خلافاتهما وإنهاء نزاع تجاري محتدم.

صعود الأسهم الخليجية

وارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية يوم الثلاثاء، بقيادة الشركات المالية مثل بنك الإمارات دبي الوطني.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.3 بالمئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة.

وارتفع سهم البنك السعودي البريطاني (ساب) 1.2 بالمئة في اليوم الأول لتداوله ككيان مندمج. وأتم ساب يوم السبت اندماجه مع البنك الأول ليخلق ثالث أكبر بنك في المملكة، ويصبح شركة واحدة مدرجة بعد الموافقات التنظيمية. وألغي إدراج أسهم البنك الأول في البورصة.

واستقرت الأسواق بعدما هبطت أواخر الأسبوع الماضي عقب هجمات على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس. وأذكت الهجمات المخاوف من مواجهة عسكرية في ممر ملاحي حيوي لإمدادات النفط العالمية والتوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وانحسرت مخاوف المستثمرين قليلا، لكن التوترات في المنطقة تظل مرتفعة، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات في تداولات الأسهم.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة، بينما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي في أوائل التعاملات تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية، لكنه أغلق مرتفعا بدعم من الأسهم المالية.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.3 بالمئة، وزاد سهم مجموعة إعمار مولز 3.8 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع السهمان القياديان اتصالات وبنك أبوظبي التجاري واحدا بالمئة و1.2 في المئة على الترتيب.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 بالمئة، مع تراجع معظم الأسهم القيادية. وهوى سهم جهينة للصناعات الغذائية 4.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية اليوم أن مبيعات المستثمرين المصريين من الأسهم فاقت مشترياتهم.