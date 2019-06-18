هكذا ينظر المحللون لسهم "مهارة" بسوق السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مرتفعا 24.80 نقطة ليقفل عند مستوى 9000.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

وسجل سهم شركة مهارة للموارد البشرية مكاسب بالحد الأقصى البالغ 10% في أول أيام تداوله في السوق السعودية اليوم، ليغلق عند 75.9 ريال بزيادة 6.9 ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب في مقابلة مع "العربية"، إن شركة مهارة تعد الشركة الثالثة التي تدرج أسهمها في سوق الأسهم السعودية هذا العام، موضحاً أن هذا الإدراج يمثل الشركة الأولى في قطاع الموارد البشرية.

وأوضح أن لدى شركة مهارة نمو في الأرباح والتي تشير إلى أرباح سنوية مقدرة بنحو 233 مليون ريال، مبيناً أن سعر سهم مهارة مرشح للارتفاع مع تراجع مخاطر الشركة، وزيادة فرص النمو. وتحدث الرقيب عن زيادة في وعي المستثمرين بسوق الأسهم السعودية في اختيار الأسهم ذات العوائد الجيدة.

وفي جلسة تداولات اليوم بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 204 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 125 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة، كيمانول، مدينة المعرفة، نادك، وإسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جاكو، البحر الأحمر، عناية، الأبحاث والتسويق، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.88%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، دار الأركان، سابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 0.23 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 ألف سهم تقاسمتها 194 صفقة.