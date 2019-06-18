الذهب يرتفع مع تعثر الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أسابيع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص السياسة النقدية الذي يستمر يومين.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1341.91 دولار للأونصة.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% أيضا ليصل إلى 1345.80 دولار للأونصة.



وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونوت سيكيوريتيز "المعنويات في أسواق الذهب بصفة عامة إيجابية. ثمة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة، وهو ما أضعف الدولار ويظل محركا رئيسيا للأسعار".



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.2% اليوم الثلاثاء، مما يقلل من تكلفة المعدن الأصفر على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وسيكون الاجتماع محط أنظار المستثمرين بعدما أخذت الأسواق في الحسبان خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة بحلول نهاية العام.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 14.86 دولار للأونصة، في حين زاد البلاديوم 0.7% إلى 1459.60 دولار للأونصة.



وانخفض البلاتين 0.6% إلى 787.44 دولار للأونصة، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ 31 مايو عند 786 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.