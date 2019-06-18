السعودية تخطط لإصدار صكوك دولارية بنهاية 2019

كشف رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، فهد السيف، أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بحلول نهاية العام الحالي.



وقال رئيس مكتب إدارة الدين، للصحافيين على هامش مؤتمر في لندن، "نخطط لإصدار صكوك بالدولار قبل نهاية العام الحالي"، بحسب ما ورد في "رويترز".



وأضاف أن المملكة ستظل مصدراً "نشطاً" في أسواق السندات الدولارية، وتتطلع لجمع رؤوس أموال بعملات أخرى من بينها اليورو.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في 25 مارس الماضي، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وجرى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.075 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان آنذاك أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين الأولى منها، تبلغ 2.395 مليار ريال. ويصبح الحجم النهائي للشريحة 7.844 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029.

وتبلغ الشريحة الثانية، 3.680 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034.