مصر تخطط لإصدار سندات "باندا" أو "ساموراي"

قال مساعد وزير المالية المصري لعمليات أسواق المال، خالد عبد الرحمن، إن مصر تخطط لإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الوون الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.

وأبلغ عبد الرحمن، رويترز على هامش مؤتمر يورومني، "ندرس إصدار (سندات) باندا أو ساموراي أو بعملة كوريا الجنوبية".

وأضاف أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد ذكر في أبريل الماضي، أن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، بالإضافة للسندات الخضراء و #الصكوك خلال العام المالي المقبل.

وأوضح الوزير المصري أن هذا الإجراء يعود إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات "جي بي مورغان" الأميركي للأسواق الناشئة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية أنها لن تتجه إلى سوق السندات الدولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، بعد بيعها لسندات دولية بقيمة ملياري يورو في أبريل.