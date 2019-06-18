مصر توافق لـ 4 شركات على مزاولة نشاط الـ"الشورت سيلنج"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، موافقتها على منح ترخيص مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بـ"الشورت سيلنج" لعدد 4 شركات.

وقال رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، إن الموافقات شملت كلاً من هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والعربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

وأوضح أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام قرار الهيئة رقم 268 لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضي لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وقال عمران إن تلك الآلية تقضي بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض برد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

وأعلنت الهيئة خلال الأسبوع الماضي شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج".

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد عمران، القرار رقم 684 لسنة 2019 بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهود تفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة بـ"الشورت سيلنج" بهدف رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية، والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.

وتوقعت الهيئة إنهاء البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريباً.

وتقضي تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض برد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

وأصدر عمران في فبراير الماضي قراراً تنظيمياً رقم 268 لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.