نشاط الموارد البشرية يدخل سوق السعودية عبر شركة "مهارة"

أعلنت السوق السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مهارة للموارد البشرية، اعتباراً من اليوم.

وقد تمت تغطية اكتتاب الأفراد في الطرح العام لشركة مهارة بنسبة 230%، حيث قام المكتتبون بضخ 179 مليون ريال، بسعر 69 ريالاً للسهم الواحد.

وتم تخصيص 1.125 مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص الأسهم الباقية للمؤسسات المكتتبة.

يشار إلى أن الشركة طرحت في شهر مايو الماضي نحو 11.25 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمالها، بسعر 69 ريالاً للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.

وبلغت نسبة تغطية المكتتبين الأفراد في الأسهم المطروحة 230%، حيث بلغ عدد المكتتبين 31 ألف مكتتب، قاموا بضخ 178.79 مليون ريال، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.