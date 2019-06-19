المراكز العربية: تنفيذ عملية الاستقرار السعري لأسهم إضافية

أعلنت شركة المراكز العربية عن تلقيها إخطاراً من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهمها، يتضمن إعلانها الثالث خلال مدة الاستقرار السعري.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ عمليات الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وأشارت إلى أن تنفيذ عملية الاستقرار السعري تم خلال الجلسات من 12 يونيو الجاري حتى جلسة أمس الثلاثاء 18 يونيو.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تنفیذ عملیات الاستقرار السعري لنحو 500 ألف سهم إضافي، وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.