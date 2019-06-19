عوامل إيجابية تضع الأسهم اليابانية في ذروة الـ6 أسابيع

ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، ليغلق عند أعلى مستوى في نحو ستة أسابيع، بفضل أنباء عن عزم الولايات المتحدة والصين إحياء المحادثات التجارية وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة هذا العام مما دعم المعنويات في السوق.

وقفز نيكاي القياسي 1.7% لينهي الجلسة عند 21333.87 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من مايو.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، وأضاف أن المحادثات بين البلدين ستستأنف بعد توقفها في الفترة الأخيرة.

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه في وقت لاحق اليوم، ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير مع تهيئة الأجواء لتيسير محتمل في قت لاحق هذا العام.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7% إلى 1555.27 نقطة.

وتألقت أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين مثل شركات التكنولوجيا وصناعة المكونات الكهربائية، إذ صعد سهم أدفانتست 5.4% وتايو يودن 5.6% وتي.دي.كيه كورب 4.6%.

كما زادت أسهم الشركات المصنعة للآلات، فصعد سهم فانوك كورب 2.3 %، وياسكاوا إلكتريك كورب 2.8%، وكينس كورب 4%.