مخاوف من عقوبات أميركية على أنقرة تهبط بالليرة 1.5%

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار اليوم بنحو 1.5% وسط مخاوف من عقوبات أميركية.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن واشنطن تدرس فرض 3 عقوبات جديدة على تركيا بحلول شهر يوليو، وذلك لشراء أنقرة صواريخ روسية من طرازS-400.

ويستهدف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، شركات قطاع الدفاع التركي بالتحديد، إذ ستفصل العقوبات هذه الشركات عن النظام المالي الأميركي.

وعلى الرغم من تمسك أنقرة بصفقة الصواريخ الروسية، قال مسؤولان تركيان إن هناك تزايداً في المخاوف في أنقرة من خطر فرض عقوبات أميركية واتساع الهوة بين البلاد وحلفائها الغربيين، بسبب شراء نظام دفاع جوي روسي رغم الإصرار في العلن على أن الصفقة ستتم كما هو مخطط لها.

وتواصل الحكومة التركية القول إنها لن تتراجع عن اتفاقها مع روسيا.

موضوع يهمك على الرغم من تمسك أنقرة بصفقة الصواريخ الروسية، قال مسؤولان تركيان إن هناك تزايداً في المخاوف في أنقرة من خطر فرض عقوبات... تركيا تتمسك علناً بصفقة إس 400.. وتتخوف سراً العرب و العالم

إلا أن أحد المسؤولين أكد لـ"رويترز" أن القلق من تأثير إجراءات عقابية أميركية محتملة على الجيش التركي وصل إلى مستويات عليا حتى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف "بعض المسؤولين الكبار يعارضون إتمام التسليم على الأقل خلال شهر يونيو. وقد أبلغ مسؤول بارز أردوغان بذلك أيضا".

وتابع قائلاً "المسؤولون الذين يعارضون التسليم الفوري لأنظمة إس-400 قلقون من تعرض العلاقات مع حلف شمال الأطلسي للضرر ومن العقوبات الأميركية، ومن (احتمال) أن تصبح صواريخ باتريوت غير متاحة بالكامل".