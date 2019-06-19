هل تتربع "فيسبوك" على عرش العملات الرقمية؟

كشفت "فيسبوك" النقاب عن عملتها الرقمية المشفرة الجديدة، التي أطلقت عليها اسم "ليبرا" وهو المشروع البالغة كلفتُه نحو مليار دولار.

وقالت الشركة إنها ستقوم بإنشاء مؤسسة Libra Association في مدينة جنيف بالشراكة مع 28 شركة عالمية كبرى، من بينهم و Mastercard و PayPal و Uber لإطلاق العملة الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

كما أنشأت محفظة رقمية باسم Calibra ستمكنُ المستخدمين من حفظ وتداول العملة الجديدة باستخدام تطبيقات Messenger و WhatsApp.

وقال نبيل برهانو رئيس شركة Graphene Ventures "إن الفارق الكبير بين عملة فيسبوك والعملات الرقمية هي بعملية الوصول للعملاء عندما نتحدث عن آخر تقرير من 2019 عدد المتداولين في العملات الرقمية وصل إلى 35 مليون مستخدم، لكن لدى فيسبوك بـ2.5 مليار مستخدم ومن ضمنها "واتساب" والذي يشكل مليارا ونصف المليار مستخدم تقريباً. عملية الوصول للمستخدمين ستؤدي لدخول استخدام العملات الرقمية إلى التيار الحقيقي.

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وأضاف "وجود 100 شركة من ضمنها بوكنج، أوبر، ليفت يشير إلى أن استخدامها سيصل إلى عمليات التجارة الإلكترونية والتحويل ما بين الدول ووجود مستخدمين منتشرين في مناطق كثيرة. أغلب العملات الرقمية السابقة لم تكن مربوطة بعملات لكن عملة فيسبوك ستكون مربوطة بعملة ثابتة للحد من عملية التذبذب والهدف هو استخدامها وليس المتجارة في العملة وهذا قد يشكل فارقاً كبيراً أيضاً".

وستتيحُ العملة الجديدة لمستخدمي "فيسبوك" والبالغ عددهم مليارين ونصف المليار مستخدم، إجراء معاملات مالية وتحويل الدولارات وعملات أخرى إلى عملة مشفرة.

كما ستتيح لمستخدميها الذين لا يملكون حسابات بنكية إجراءَ التحويلات والمعاملات المالية للمرة الأولى.