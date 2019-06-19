هل يلحق الفدرالي بالأوروبي ويخفض الفائدة؟

حام اليورو قرب أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدولار يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيقتفي أثر المركزي الأوروبي ويميل إلى التيسير فيما يخص أسعار الفائدة والتحفيز مستقبلا.

ودعم التحول في موقف رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، بشأن التيسير يوم الثلاثاء، الحديث عن موجة عالمية من برامج التحفيز من جانب البنوك المركزية، ما أدى لصعود الأسهم والسندات والسلع الأولية، لكن تحركات العملة كانت أقل.

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ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفدرالي بيانه بشأن السياسة النقدية في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيس المجلس جيروم باول.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1195 دولار في التعاملات المبكرة في لندن، بعدما هبط لأقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار يوم الثلاثاء بعد كلمة دراجي التي تميل للتيسير.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، عند 97.621 بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء.

وصعد الين 0.2 بالمئة إلى 108.28 ين للدولار، ما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الجنيه الإسترليني بعد تأكيد تصدر بوريس جونسون سباق زعامة حزب المحافظين. وفقدت العملة البريطانية 0.1 بالمئة في أحدث المعاملات لتصل إلى 1.2547 دولار.