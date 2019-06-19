E-FINANCE للعربية: نستعد للطرح العام في بورصة مصر

أشار الرئيس التنفيذي لشركة E-FINANCE إبراهيم سرحان، إلى أن الشركة تستعد للطرح العام في البورصة المصرية في الفترة القريبة المقبلة، على أن يتم إدراجها في السوق ضمن قطاع خدمات التكنولوجيا المالية "fintech".

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة متواجدة في السوق المصرية منذ 12 عاما، قامت على أن تكون مقصدا للحكومة المصرية في الدفع والتحصيل.

وأسست الشركة، وفق سرحان، كامل البنية التحتية لخدمة وزارة المالية المصرية، واليوم بدأت التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ووزارة الاتصالات، إلى جانب المركزي المصري والبنوك.

ولفت إلى أن الشبكة متصلة بـ38 بنكا وبـ4 آلاف فرع بريد، تقدم خدمات لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات، وشرعت اليوم بالدعم النقدي المشروط.

ونوه بأن آخر مشاريع الشركة تمثلت بـ"التحصيلات الإلكترونية مع الحكومة المصرية بدءا من 1 مايو الماضي، ولدينا اليوم حوالي 20 ألف نقطة بيع، حيث إن البوادر أتت إيجابية".