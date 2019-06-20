الفيدرالي وإيران يدفعان الذهب لاختبار مستوى 1400 دولار

ارتفعت أسعار الذهب 2%، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأميركية للهبوط.

كما تلعب التوترات المصاعدة في منطقة الخليج دوراً مهماً في تهافت المستثمرين على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، حيث أفاد مسؤول أميركي، الخميس، أن طائرة عسكرية أميركية مسيرة أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7%، إلى 1382.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 مارس 2014 عند 1386.38 دولار للأوقية.

موضوع يهمك ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تزايد الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمنا بفضل توقعات بخفض مجلس الاحتياطي... آمال خفض الفائدة ومخاوف التجارة تصعد بالذهب أسواق المال

وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 2.8%، إلى 1386.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 عند 1397.70 دولار للأوقية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قال أمس الأربعاء إنه مستعد لمواجهة المخاطر الاقتصادية المتنامية عالمياً ومحلياً مع بدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف من ضعف التضخم.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائداً ويؤثر سلباً على الدولار، مما يقلص من تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى أيضا، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 15.31 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 815.84 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.1%، إلى 1517.05 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له في 12 أسبوعا.