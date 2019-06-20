الأسهم الأميركية ترتفع مع ترحيب المستثمرين بتلميح خفض الفائدة

اقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستواه القياسي المرتفع الأربعاء، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال خفض سعر الفائدة الأميركية لاحقاً هذا العام، مما أعاد طمأنة المستثمرين القلقين من أن حرب التجارة الأميركية الصينية قد تكبح النمو الاقتصادي.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.59 نقطة بما يعادل 0.15%، ليصل إلى 26504.13 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 8.72 نقطة أو 0.30%، مسجلاً 2926.47 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 33.44 نقطة أو 0.42%، إلى 7987.32 نقطة.