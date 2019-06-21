ترمب يواصل الضغط على باول لخفض أسعار الفائدة

واصل الرئيس دونالد ترمب يوم أمس الخميس الضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد يوم من تلميح صانعي السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي إلى أنهم من المرجح أن يفعلوا هذا في وقت لاحق هذا العام لدعم الاقتصاد وتحريك التضخم الراكد.



وأبلغ ترمب الصحافيين أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في البيت الأبيض "حسناً، أظن أنهم أشاروا إلى أنهم سيخفضونها، كان يجب عليهم أن يفعلوا هذا في وقت أقرب".



وأضاف قائلاً في إشارة إلى باول "في نهاية المطاف ربما أنه سيفعل الشيء الصحيح... فلنرى ما يفعله".



وذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترمب يعتقد أن لديه السلطة لإبدال باول وخفض رتبته الوظيفية إلى عضو بمجلس محافظي البنك المركزي، لكنه لا يخطط لأن يفعل هذا في الوقت الحالي.



وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير، لكنه قال إنه سيتحرك وفقا لما تمليه الحاجة للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.