التوتر مع إيران والصين يخيم على أداء الأسهم الأميركية

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف، الجمعة، مع تجاذبها بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد الآمال بشأن محادثات التجارة المرتقبة بين واشنطن وبكين بعد قرار نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إرجاء خطاب حول سياسة أميركا تجاه الصين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 33.97 نقطة، أو 0.13%، إلى 26719.20 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.72 نقطة، أو 0.12%، ليغلق عند 2950.46 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 19.63 نقطة، أو 0.24%، إلى 8031.71 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 3.02% وداو جونز 2.41% وستاندرد آند بورز 2.2%.