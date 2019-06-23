غولدمان ساكس: تخصيص 217 ألف سهم إضافي بالمراكز العربية

أعلنت شركة "المراكز العربية" تلقيها إخطاراً من شركة "غولدمان ساكس العربية السعودية"، مدير الاستقرار السعري فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهمها، يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري (وممارسة خيار التخصيص الإضافي).

وأوضحت "غولدمان ساكس العربية السعودية" أنها قدمت إخطار ممارسة خيار شراء الأسهم المضمنة في التخصيص الإضافي والمقدم من قبل شركة فاس العقارية فيما يخص 217.68 ألف سهم عادي من أسهم المصدر "أسهم التخصيص الإضافي" بسعر الطرح والبالغ 26 ريالا سعوديا لكل سهم تخصيص إضافي "خيار الشراء".

وبيّنت أنه بعد ممارسة خيار الشراء، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح 95.22 مليون سهم، على أن تتم تسوية خيار الشراء بتاريخ 24 يونيو 2019.

ولفتت إلى أنه تعقيباً على ثالث وآخر إعلان لها خلال فترة الاستقرار السعري بتاريخ 18 يونيو 2019م، تقوم شركة "غولدمان ساكس العربية السعودية" باعتبارها مدير الاستقرار السعري، بتنفيذ الاستقرار السعري (وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية) فيما يخص طرح الأوراق المالية التالية والإنهاء المبكر لمدة الاستقرار السعري وعن انتهاء فترة الاستقرار السعري.