معهد التمويل الدولي: الأسهم السعودية جذبت 10.8 مليار دولار

جذبت سوق الأسهم السعودية استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 10.8 مليار دولار منذ بداية العام، إذ زاد المستثمرون الأجانب من استثمارهم في السوق بعد ترقية مؤشر "إم إس سي أي للسوق"، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

التقرير أوضح أن المستثمرين الأجانب لم يضخوا استثمارات كبيرة في نهاية العام الماضي، بعد الإعلان عن ترقية السوق السعودي إلى الأسواق الناشئة، وسط مخاوف بدأت في التلاشي مع بداية العام.

معهد التمويل الدولي أكد في تقريره أن تلك التدفقات كانت من الممكن أن ترتفع أكثر إذا ما غابت التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية العالمية.

موضوع يهمك أظهر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة في #السوق_المالية _السعودية لشهر مايو الماضي ارتفاع القيمة الإجمالية... الأسهم السعودية.. 110 مليارات ريال تداولات مايو أسواق المال

وتوقع التقرير أن تستمر السعودية في حصد ثمار إصلاح سوق المال وإدراجها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن السوق السعودية من الممكن أن تجذب استثمارات نشطة (استثمارات مباشرة في الأسهم) بنحو 40 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وذلك بالنظر للوزن النسبي للسوق في مؤشر إم إس سي أي، وقيمة الأصول السعودية المرتبطة بالمؤشر والتي تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار.

وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بدأت في مايو الماضي، حيث دشن المؤشر العالمي تلك المرحلة عبر 30 شركة سعودية، تم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس المقبل.

وكانت "إم إس سي آي"، قررت في يونيو من العام الماضي، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى في 29 مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس المقبل.