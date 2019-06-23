"بتروكيم" تعلن اكتمال سداد قيمة الصكوك بـ1.2 مليار ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن قيامها بسداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية، بمبلغ 1.2 مليار ريال، بتاريخ 23 يونيو 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن العدد الإجمالي للصكوك المستردة بلغ 1200 صك، قيمتها الاسمية عند الاسترداد مليون ريال.

علماً أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الثاني للعام الحالي 2019م.

يشار إلى أن هذه الصكوك التي كان قد تم إصدارها بتاريخ 23 يونيو 2014، سيتم وقف تداولها بتاريخ 23 يونيو 2019.

هذا وتود شركة بتروكيم أن تعرب عن شكرها لجميع مستثمريها وتخص حاملي هذا الإصدار من صكوكها على الثقة التي أولوها للشركة.