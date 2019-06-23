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"ليبرا" تنتشل "بيتكوين" لتكسر حاجز الـ11 ألف دولار

المصدر: العربية.نت
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كسرت "بيتكوين" حاجز الـ10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ 15 شهرا، مع عودة الإقبال إلى العملات الرقمية بقوة بتأثير إطلاق Facebook عملتها الرقمية" Libra"وسجلت يوم أمس 11 ألف دولار.

وكانت الـ Bitcoin قد حققت أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر 2017 عندما بلغت 19500 دولار، لتهوي بأكثر من 74% خلال 2018.

وبتأثير الموجة الإيجابية للعملات الرقمية، أعلنت منصة Luno لتداول عملتي الـBitcoin وEthereum أنها تخطط لزيادة عدد موظفيها بـ60%.

وقالت المنصة المملوكة لأكبر شركات إفريقيا Naspers إنها سترفع عدد موظفيها إلى 400 موظف، كما ستضيف المزيد من العملات إلى محفظتها.

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