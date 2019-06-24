الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 6 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم قرب أعلى مستوى في ستة أعوام، لامسته في الجلسة السابقة، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى تظهر اتجاهها نحو التيسير، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1403.88 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت مبكر اليوم الاثنين، متجهاً لتسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وسجل الذهب 1410.78 دولار يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر 2013.

وارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5% إلى 1407.10 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد، إنه "لا يسعى لحرب مع إيران"، لكن التوترات تظل شديدة بين الخصمين اللدودين، ومن المقرر أن تعلن واشنطن عقوبات إضافية على إيران اليوم.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 15.37 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.9% إلى 812.63 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.1% إلى 1516.70 دولار للأوقية.