سوق السعودية يبدأ ثالث مراحل الانضمام لـ"فوتسي راسل"

يبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، وذلك بحسب أسعار إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي.

وكانت أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الخميس الماضي أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل (FTSE Russell) يوم الاثنين 21/10/1440 هـ الموافق 24/6/2019 م وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس 17/10/1440 هـ الموافق 20/6/2019.

وستمثل المرحلة الثالثة التي تبدأ اليوم 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل، في حين كانت المرحلة الأولى تمثل 10% من إجمالي السوق، وكانت المرحلة الثانية تمثل 15% من قيمته.

فيما تبقت المرحلتان الرابعة والخامسة واللتان سيتم في كل منهما ضم 25% من السوق وبانتهاء المرحلة الثالثة للانضمام يكون قد تم ضم 50% من وزن السوق السعودية، إذ فضلت فوتسي راسل أن تكون عملية الانضمام على مراحل من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر ونتيجة لثقل وزن "تداول" من المؤشر حيث بدأت المرحلة الأولى في 18 مارس وتنتهي آخر مرحلة في مارس 2020، وتصل قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة في المرحلة الثالثة إلى 4.5 مليار ريال.