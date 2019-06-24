تحذير بشأن أرباح "دايملر" يضغط على أسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بفعل تحذير بشأن الأرباح من شركة دايملر الألمانية المنتجة لسيارات مرسيدس بنز، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع، والتي ستجمع بين زعيمي الولايات المتحدة والصين بعد جمود طويل في المحادثات بين الجانبين.

وانخفضت أسهم دايملر بنسبة 3% بعدما خفضت توقعاتها لأرباح عام 2019، أمس الأحد، ورفعت المخصصات الخاصة بمسائل متعلقة بمركبات الديزل بمئات الملايين من اليورو.

وتسبب ذلك في تراجع أسهم عدد من نظرائها، ودفع مؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات السيارات للانخفاض بنسبة 0.1%، كما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.2%.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تسجيل مؤشر قطاع الطاقة أداءً يفوق المؤشر الرئيسي بارتفاعه 0.5%، بعدما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن من المقرر الإعلان عن عقوبات "كبيرة" على إيران اليوم الاثنين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال أمس الأحد، إنه "لا يسعى للحرب"، وذلك بعدما حذر قائد عسكري إيراني كبير من أن أي صراع سيندلع في منطقة الخليج قد يتسع بشكل خارج عن السيطرة، ويهدد أرواح الجنود الأميركيين.