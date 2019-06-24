تراجعات قوية تهبط بمؤشر سوق السعودية دون 8600 نقطة

هبطت تراجعات قوية في تعاملات اليوم الاثنين بمؤشر سوق الأسهم السعودية دون مستوى 8600 نقطة، وسط هبوط جماعي طال عددا كبيرا من الأسهم.

وانخفض مؤشر تاسي عند الإغلاق بنسبة 2.05%، إلى 8559 نقطة، بتداولات 4.1 مليار ريال. عدد الأسهم المتراجعة بلغ 151 سهما، فيما ارتفعت أسعار 27 سهما فقط.

ورغم الخسائر التي منيت بها سوق السعودية مؤخرا إلا أن المؤشر الرئيسي للسوق لا يزال يحقق مكاسب منذ مطلع العام الحالي بنحو 9.73%.

وفي سياق متصل يبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، وذلك بحسب أسعار إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي.

وأرجع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة وثيق للخدمات المالية، هشام أبو جامع، الهبوط الذي تتعرض له السوق المالية السعوية، إلى جني الأرباح، فقطاع البنوك ارتفع أكثر من 25%، بجانب توقع خفض الفائدة على الدولار وما يتبعه من خفض الفوائد على الريال، إضافة إلى انطلاق شرارة التراجع من التوترات الجيوسياسية.

وقال أبوجامع في مقابلة مع "العربية" إن هبوط سهم شركة زين السعودية، بعد عدم الموافقة على صفقة بيع أبراجها، ربما يعكس قلق المستثمرين من فقدان الشركة الفرصة لزيادة تدفقاتها النقدية من خلال تلك الصفقة.

وخلال جلسة اليوم، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 116 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة، الإعادة السعودية، السعودي الفرنسي، ميدغلف للتأمين، وام آي اس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات زين السعودية، سامبا، الاتصالات، الاتحاد، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.88% و6.65%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، زين السعودية، سابك، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الاتصالات، الأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 84.23 نقطة ليقفل عند مستوى 3654.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 376 ألف سهم، تقاسمتها 521 صفقة.