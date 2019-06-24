نتائج انتخابات اسطنبول تنعش الليرة التركية

ارتفعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بعد ظهور نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول، التي أنهت شهوراً من عدم اليقين بفوز ساحق للمعارضة في أكبر مدن البلاد.

وبلغت قيمة الدولار 5.717 لير،ة بارتفاع بنحو 2% بعد ساعات فقط من فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، على منافسه مرشح الحزب الحاكم في أول تغيير رئيسي في إدارة المدينة منذ 25 عاماً.

وانضم عشرات الآلاف إلى احتفالات الفوز في تجمعات تلقائية، وأخرى منظمة في أنحاء إسطنبول، بعد ظهور النتائج أمس الأحد.

وفاز إمام أوغلو في جولة مارس، إلا أن لجنة الانتخابات في البلاد أمرت بجولة إعادة، مشيرة إلى "مخالفات إجرائية".