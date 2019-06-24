بورصة الكويت تترقب تدفقات بـ 3 مليارات دولار

أشار محمد العصيمي رئيس بورصة الكويت إلى أنه من المرجح أن يتم ترقية البورصة هذا الأسبوع إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ما سيؤدي إلى تدفق سيولة بقيمة 2.8 مليار دولار من الصناديق غير النشطة.

وقال رئيس بورصة الكويت، إن البورصة نفذت كل الاشتراطات المطلوبة من جانب MSCI، مضيفاً أنه تم أيضا عرض على المستثمرين الدوليين خدمات ومنتجات إضافية كانوا يتطلعون إليها وبعض التغييرات في اللوائح التي طلبوها.

ومن المتوقع أن يقوم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بالإعلان يوم غد عما إذا كان سيقوم بترقية بورصة الكويت.

الجدير بالذكر أن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعد أحد أهم المؤشرات العالمية بحجم أصول تصل إلى 1.8 تريليون دولار.