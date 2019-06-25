الأسهم السعودية توقف خسائرها وتغلق مرتفعة

أوقفت سوق الأسهم السعودية نزيف خسائر استمر لأربع جلسات بفضل موجة من عمليات الشراء المتأخرة يوم الثلاثاء، في حين انخفضت البورصات الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على القيادة الإيرانية.

وصعد المؤشر العام السعودي 0.6 بالمئة بمكاسب في نصف الساعة الأخير من التداولات. وقادت البنوك موجة الصعود حيث زاد سهم بنك الرياض 2.8 بالمئة والبنك السعودي البريطاني 2.7 بالمئة.

وقال رئيس شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية إن الشركة قد تستغل طاقتها الفائضة لتلبية طلب العملاء، في تصريحات تستهدف تخفيف بواعث القلق بشأن أمن المعروض النفطي إثر الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز المهم لحركة الشحن البحري في الفترة الأخيرة. وتدعم المؤشر أيضا بأسهم الشركات العقارية مثل دار الأركان للتطوير العقاري الذي زاد 2.8 بالمئة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 50.91 نقطة ليقفل عند مستوى 8649.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جدوى ريت السعودية، الرياض ريت، كهرباء السعودية، إعمار، ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مهارة، بتروكيم، سافكو، ولاء، والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.97% و 3.64%، فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، الإنماء، أميانتيت، والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الأهلي، دار الأركان، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 19.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3673.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 202 صفقة.

الإقامة المميزة

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أطلقت السعودية برنامجها الخاص الجديد لنظام الإقامة الهادف إلى جذب الأثرياء والعاملين الأجانب من ذوي المهارات. وسيسمح الإجراء للعاملين الأجانب بحرية التنقل وحق تملك العقارات والعمل التجاري في المملكة.

لكن الأسواق الخليجية الرئيسية الأخرى انخفضت بعد أن استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرشد الإيراني علي خامنئ ومسؤولين إيرانيين كبارا آخرين بعقوبات يوم الاثنين، ليزيد الضغط على إيران بعد أن أسقطت طائرة أميركية مسيرة.

وقالت إيران إن التحرك الأميركي أغلق الباب في وجه الدبلوماسية وألقت باللوم على الولايات المتحدة في التخلي عن المسار الوحيد صوب السلام بعد أيام قليلة فحسب من اقتراب الخصمين من حافة الحرب، بحسب "رويترز".

وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 0.5 بالمئة، تحت وطأة تراجع 0.4 بالمئة في سهم اتصالات و0.7 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

وفي دبي، تراجع المؤشر 0.6 بالمئة، مع هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.3 بالمئة وسهم أكبر بنوك الإمارة بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.

وتخلى مؤشر قطر عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.5 بالمئة. ونزلت أسهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.3 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.3 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي.