غداً بدء عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب "عطاء التعليمية"

تنطلق غداً الخميس عملية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر طرح أسهم شركة عطاء التعليمية للاكتتاب العام الأولي في السعودية، تمهيداً لطرح 30% من رأس مال الشركة البالغ 400 مليون ريال.

وتستمر عملية بناء سجل الأوامر حتى نهاية يوم الاثنين 8 يوليو المقبل تمهيداً لطرح 12 مليون سهم عادي، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 400 مليون ريال.

وسوف تبدأ عملية بناء سجل الأوامر بعد قيام الشركة بتقديم عرض مفصل لممثلي المؤسسات المكتتبة، يشمل تعريفاً عن الشركة وقاعدتها الاستثمارية، وأدائها المالي والتشغيلي، وسجل إنجازاتها، واستراتيجياتها وخططها المستقبلية بهدف تمكين المؤسسات المكتتبة من تكوين صورة متكاملة عن الشركة التي مرت بالعديد من مراحل التطور.

وذكرت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه أنه بإمكان المؤسسات المكتتبة التواصل مع المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية، شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، للحصول على مزيد من التفاصيل عن عملية بناء سجل الأوامر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية، المهندس طارق بن عثمان القصبي، إن عملية الطرح العام سوف تساهم في تحقيق استراتيجية الشركة مما يسمح لها بتوفير فرص تعليمية لعدد أكبر من الطلاب في بيئة محفزة. كما تنص استراتيجية الشركة أيضاً على تعزيز الجودة التعليمية وتجويد الخدمات المقدمة للطلاب لتصبح شركة عطاء التعليمية إحدى كبار المساهمين في تطوير قطاع التعليم العام بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.