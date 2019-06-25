"ليبرا" تدفع سعر بيتكوين لأعلى مستوى في 15 شهراً

حافظت العملة الرقمية الأشهر بيتكوين في تعاملات يوم أمس الاثنين على صعودها القوي عند أعلى مستوياتها، للمرة الأولى في نحو 15 شهراً، وذلك بعد أن قفزت قيمتها بأكثر من 10% خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعزا المحللون هذا الارتفاع إلى التفاؤل المتزايد بشأن اعتماد العملات المشفرة بعد أن كشفت فيسبوك عن عملتها المشفرة (ليبرا) Libra الأسبوع الماضي.

وبحسب بورصة (بيتستامب) Bitstamp، فقد بلغت قيمة أشهر العملات المشفرة 11,247.62 دولار أميركي في وقت متأخر من يوم الأحد، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر مارس من العام الماضي، تراجعت قليلاً بنسبة 1.9% إلى 11,039.62 دولار.

وقالت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي: إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم (ليبرا) Libra، ومع ذلك، فقد أدى هذا الإعلان على الفور إلى أسئلة من المنظمين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

موضوع يهمك كسرت "بيتكوين" حاجز الـ10 آلاف دولار للمرة الأولى منذ 15 شهرا، مع عودة الإقبال إلى العملات الرقمية بقوة بتأثير إطلاق... "ليبرا" تنتشل "بيتكوين" لتكسر حاجز الـ11 ألف دولار أسواق المال

وقال المحللون: إن أحد أكبر أسباب ارتفاع عملات البيتكوين هو "التنصيف" التالي للعملات المشفرة في شهر مايو 2020، حيث تقلصت المكافآت المقدمة إلى "مُعدّني" عن البيتكوين. وقد حد ذلك من المعروض من العملة الرقمية.

يشار إلى أن البيتكوين تعتمد على ما يُسمى أجهزة "التعدين" التي تتحقق من صحة كتل المعاملات عن طريق التنافس على حل الألغاز الرياضية كل 10 دقائق، ويُكافأُ أول من يحل اللغز بالحصول على قدر من عملة البيتكوين. وقد صُممت تقنية البيتكوين على نحو يُخفّض المكافأة للمُعدنين إلى النصف كل أربع سنوات، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على مستوى التضخم.

وتبلغ قيمة مكافأة التعدين في الوقت الراهن 12.5 بيتكوينًا. وفي التنصيف التالي من عام 2020، ستنخفض المكافأة إلى 6.25 بيتكوينات.

وأشار متداولون آخرون إلى العوامل الجيوسياسية من التوترات في منطقة الخليج، إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أنها تغذي الاهتمام بعملة البيتكوين، التي زاد سعرها بأكثر من الضعف منذ شهر مارس الماضي.