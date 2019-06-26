الذهب يتكبد خسائر مع كبح الآمال بخفض أسعار الفائدة

نزلت أسعار الذهب ما يزيد عن 1% اليوم الأربعاء، مبتعدة عن ذروة ستة أعوام التي بلغتها في الجلسة السابقة، في وقت قلل مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1406.91 دولار للأوقية (الأونصة)، متجهاً صوب تسجيل أول انخفاض في سبع جلسات.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 مايو 2013 عند 1438.63 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1410.60 دولار للأوقية.

ويوم الثلاثاء، أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي على استقلالية المركزي، قائلاً إنه "بمنأى عن الضغوط السياسية قصيرة الأجل" ليتصدى لمطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة.

كما تأثرت جاذبية المعدن الأصفر سلباً، إذ ربح مؤشر الدولار 0.1% اليوم، مبتعداً عن أدنى مستوياته في عدة أشهر.

وتأمل الولايات المتحدة في إعادة تدشين محادثات التجارة مع بكين، بعد أن يلتقي ترمب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين يوم السبت المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 15.23 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1526.40 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 805.53 دولار للأوقية.