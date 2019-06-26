زيادة إدراج سابق لأدوات دين سعودية بـ2.7 مليار ريال

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها بقيمة زيادة إجمالية تبلغ 2.74 مليار ريال.

وتأتي الموافقة على الإدراج، والتي أعلنت اليوم الأربعاء، وفقاً للقواعد الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية السعودية، كما تتضمن هذه القيمة الإجمالية بالتفصيل الزيادة في الإصدارات التالية اعتباراً من غد الخميس:

- زيادة الإصدار رقم 10-07-2018 (رمز تداول:5270) بقيمة 1.1 مليار ريال إلى 3.25 مليار ريال.

- زيادة الإصدار رقم 2019-02-12 (رمز تداول:5277) بقيمة 345 مليون ريال إلى 9.82 مليار ريال.

- زيادة الإصدار رقم 2019-03-15 (رمز تداول:5279) بقيمة 1.29 مليار ريال إلى 5.66 مليار ريال.